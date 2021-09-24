Больных коронавирусом на Львовщине становится больше с каждым днем. Жителей области призывают соблюдать противоэпидемические мероприятия и вакцинироваться.

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Львовщина вскоре может стать "красной"

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, через 2 – 3 недели несколько областей Украины, в том числе и Львовщина, могут перейти в красную зону. Кроме этого, по состоянию на 24 сентября уже 9 регионов демонстрируют признаки оранжевого уровня эпидемической опасности.

Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области находятся в риске вхождения в красную зону. Эти регионы могут перейти в красную зону в течение ближайших 2 – 3 недель,

– отметил Кузин.

По словам главного санитарного врача страны, среди новых случаев инфицирования коронавирусом преобладает штамм Дельта. В большинстве регионов его регистрируют почти у всех госпитализированных.

Заметьте! По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, 23 сентября на Львовщине обнаружили 715 новых случаев инфицирования COVID-19. В больницу попали 174 жителя области.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Коротко о коронавирусе во Львове и области

Львовщина, как и вся Украина, 23 сентября перешла в желтую карантинную зону.

Во Львове ввели ряд ограничений, касающихся учреждений образования, культуры и спорта.

Динамика заболеваемости коронавирусом растет каждый день. По словам мэра Львова Андрея Садового, если такая ситуация будет продолжаться, на город ждет жесткий карантин.

Сейчас во Львовской больнице скорой медицинской помощи находятся 345 больных с пневмониями. Всего в медучреждениях Львовщины лечат 1 432 таких пациентов.

Загруженность коечной системы в области составляет 43,39%.

Глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что с 1 100 школ Львовщины после усиления карантина очно смогут работать лишь 10%. Все потому, что педагоги прививаются не слишком активно.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала