Больных коронавирусом на Львовщине становится больше с каждым днем. Жителей области призывают соблюдать противоэпидемические мероприятия и вакцинироваться.
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Львовщина вскоре может стать "красной"
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, через 2 – 3 недели несколько областей Украины, в том числе и Львовщина, могут перейти в красную зону. Кроме этого, по состоянию на 24 сентября уже 9 регионов демонстрируют признаки оранжевого уровня эпидемической опасности.
Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области находятся в риске вхождения в красную зону. Эти регионы могут перейти в красную зону в течение ближайших 2 – 3 недель,
– отметил Кузин.
По словам главного санитарного врача страны, среди новых случаев инфицирования коронавирусом преобладает штамм Дельта. В большинстве регионов его регистрируют почти у всех госпитализированных.
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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Коротко о коронавирусе во Львове и области
- Львовщина, как и вся Украина, 23 сентября перешла в желтую карантинную зону.
- Во Львове ввели ряд ограничений, касающихся учреждений образования, культуры и спорта.
- Динамика заболеваемости коронавирусом растет каждый день. По словам мэра Львова Андрея Садового, если такая ситуация будет продолжаться, на город ждет жесткий карантин.
- Сейчас во Львовской больнице скорой медицинской помощи находятся 345 больных с пневмониями. Всего в медучреждениях Львовщины лечат 1 432 таких пациентов.
- Загруженность коечной системы в области составляет 43,39%.
- Глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что с 1 100 школ Львовщины после усиления карантина очно смогут работать лишь 10%. Все потому, что педагоги прививаются не слишком активно.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала