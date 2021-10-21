На Львовщине на большую сумму оштрафовали депутатов облсовета, чиновников ОГА и правоохранителей

В течение 9 месяцев суд оштрафовал 21 правоохранителя, депутата Львовского облсовета и чиновника ЛОГА. Все из-за протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Общая сумма штрафов достигает сотен тысяч гривен. Суды рассмотрели 675 протоколов.

Интересно Жениха, устроившего стрельбу на свадьбе на Буковине, оштрафовали

Депутатов ЛОР, должностных лиц ЛОГА и правоохранителей оштрафовали

За 9 месяцев сотрудники Нацполиции и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составили 675 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Суд их всех рассмотрел. На заседаниях присутствовали прокуроры Львовской облпрокуратуры.

Самым распространенным нарушением было "несвоевременная без уважительной причины подача декларации лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления". Статья предусматривает наказание – штраф от 850 до 1 700 гривен. В частности, за несвоевременное представление деклараций оштрафовали:

2 депутатов Львовского областного совета;

5 чиновников Львовской облгосадминистрации;

14 правоохранителей.

В целом суд взыскал с нарушителей антикоррупционного законодательства 350 тысяч гривен.