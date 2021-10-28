На Львовщине люди провалились в 4-метровую яму

В Трускавце на Львовщине два человека упали в яму глубиной около 4 метров. Самостоятельно вылезти они не могли, поэтому на место вызвали спасателей. К счастью, люди не пострадали.

Несчастный случай произошел 27 октября в 14:30 на улице Стуса в Трускавце. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

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Люди упали в глубокую яму

Два человека упали в яму глубиной около четырех метров и не могли самостоятельно выбраться. Очевидно, это произошло по неосторожности. На помощь вызвали работников ГСЧС.

К месту приехали 5 спасателей, которые начали вытаскивать людей из ловушки. С помощью штурмовой лестницы они спустились в яму, обвязали людей ремнями и веревкой, вытащили их на поверхность и передали медикам. Однако пострадавшие чувствовали себя достаточно хорошо, поэтому помощь им не оказывали.

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