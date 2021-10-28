Нещасний випадок стався 27 жовтня о 14:30 на вулиці Стуса у Трускавці. Медичної допомоги потерпілі не потребували.

До теми У Львові чоловік впав у 2-метрову яму: фото з місця події

Люди впали в глибоку яму

Двоє людей впали в яму глибиною близько чотирьох метрів та не могли самостійно вибратись. Очевидно, це сталося через необережність. На допомогу викликали працівників ДСНС.

До місця приїхали 5 рятувальників, які почали витягувати людей з пастки. За допомогою штурмової драбини вони спустились в яму, обв’язали людей ременями й мотузкою, витягнули їх на поверхню та передали медикам. Однак потерпілі почувались досить добре, тому допомогу їм не надавали.

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