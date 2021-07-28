Інцидент стався у Подільському районі Києва на вулиці Соляній 28 липня. Вода почала виливатися з каналізаційного люка на паркувальній зоні.

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За мить вулиця перетворилася на струмок з досить сильним потоком.

Намочив штани та взуття



Прорив стався на парковці / Скриншот з відео Kyiv Media

На щастя, у момент, коли сталася комунальна аварія, поруч не було жодної автівки. Інакше, цілком можливо, що машина могла б провалитися у яму.

За словами місцевих мешканців, зі сторони здавалося, що вода просто тече з калюжі, однак насправді то була досить глибока яма.

Чоловік, який за необережністю наступив на край, провалився у прірву. На щастя, він лише промочив ноги та штани та зміг самостійно вилізти.

За кілька годин прориву працівники Київводоканалу все ж таки перекрили воду.



Вода потужно била з-під асфальту кілька годин / Скриншот з відео Kyiv Media

Внаслідок інциденту підтопило як Соляну вулицю, так і сусідню Глибочицьку. Наразі комунальники намагаються відновити водопостачання та полагодити аварійну ділянку трубопроводу.

Через що саме прорвало трубу, невідомо.