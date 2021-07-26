Відео з місця аварії опублікували у спільноті "Київ оперативний" у телеграмі. Згідно з повідомленням очевидців інциденту, павільйон зупинки зненацька зірвався з місця та вдарився у кабіну тролейбуса.

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На місці події працювали правоохоронці та працівники Київпастрансу.

Зупинка "хотіла зайти до тролейбусу"

Інцидент стався вдень 26 липня на зупинці на вулиці сім'ї Кульженко.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

У Київпастрансі в коментарі виданню "Сьогодні" зазначили, що конструкція зупинки серйозно транспортний засіб не пошкодила.

Комунальники вже ліквідували наслідки аварії. Через що саме стався інцидент, невідомо.

Користувачі мережі в коментарях до запису пошуткували, що зупинка "захотіла зайти до тролейбусу".

Дивіться відео з надзвичайної ДТП у Києві: