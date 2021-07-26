Видео с места аварии опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в телеграмме. Согласно сообщению очевидцев инцидента, павильон остановки неожиданно сорвался с места и ударился в кабину троллейбуса.
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На месте происшествия работали правоохранители и работники Киевпасстранса.
Остановка "хотела зайти в троллейбус"
- Инцидент произошел днем 26 июля на остановке на улице Семьи Кульженко.
- В результате происшествия никто не пострадал.
- В Киевпастрансе в комментарии изданию "Сегодня" отметили, что конструкция остановки серьезно транспортное средство не повредила.
Коммунальщики уже ликвидировали последствия аварии. Из-за чего именно произошел инцидент, неизвестно.
Пользователи сети в комментариях к записи пошутили, что остановка "захотела зайти в троллейбус".
Смотрите видео с чрезвычайного ДТП в Киеве: