На Львовщине нашли заблудившихся в лесу женщин и 2 детей: подробности спасения

Львовские спасатели и правоохранители 23 сентября разыскали заблудившихся в лесу женщин и двух детей. Они пошли за грибами, однако потеряли тропинку и не смогли самостоятельно выйти из леса.

Заблудившихся искали примерно час. К счастью, с ними ничего плохого не случилось.

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На Львовщине разыскали заблудившихся грибников

Примерно в 20:00 в полицию позвонил житель Нового Роздола. Он сообщил, что его 43-летняя жена, 35-летняя подруга и двое их детей в возрасте 6 и 12 лет пошли в лес за грибами и заблудились.

В ГСЧС Львовщины рассказали, что мужчина узнал об этом от жены. Женщина сама позвонила ему, когда не смогла найти дорогу домой. К розыскам присоединились полицейские, кинолог, спасатели и работники лесничества. Группы "прочесывали" лесной массив, разбитый на квадраты.

Примерно в 21:30 грибников нашли на расстоянии около 2 километров от города. Угрозы их жизни и здоровью не было. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался.



Грибников нашли в 2 километрах от города / Фото полиции Львовщины

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Что делать, чтобы не заблудиться в лесу

Правоохранители призывают жителей Львовщины тщательно готовиться к походам в лес. Чтобы не заблудиться следует следовать нескольким советам:

нужно заранее изучать и разрабатывать маршруты;

иметь с собой мобильный телефон;

перед тем, как уйти в лес, предупредить родных и близких о своих планах;

не ходить в лес без проводника, если хорошо не ориентируетесь в местности.

Кроме того, в малознакомых местах пригодятся карта и компас. Однако нужно научиться ими пользоваться.