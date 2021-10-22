На Львовщине неадекватный парень избил несовершеннолетнего, а затем напал на полицейских

В Турке 17-летний парень в центре города избил несовершеннолетнего. После того, как на место происшествия приехали правоохранители и отвезли его в больницу, хулиган начал нападать и на них.

Инцидент произошел еще 18 октября. Однако огласку получил только через 3 дня.

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17-летний парень бросался на правоохранителей

Жительница Турки Яна Тиндик рассказала, что 18 октября в центре города 17-летний парень избил ее несовершеннолетнего брата. Инцидент произошел примерно в 15:00.

Мы благодарим знакомых, классного руководителя, мамину подругу, что сразу сообщили нам. Ведь на видео вы видите его абсолютно неадекватное поведение. И кто знает, что было бы с моим братом, если бы нам вовремя об этом не сказали,

– сказала девушка.

К своему сообщению она добавила видео, на котором видно, как хулиган бросается на правоохранителей. Кроме этого, он кричал на них и ругался. Сестра несовершеннолетнего рассказала, что это случилось в местной больнице.

"У тебя есть 3 секунды, чтобы моя курточка была вымыта и вычищена", – кричал молодой человек полицейскому.

Кроме этого, на видео видно женщину, которая сначала ударила парня, а потом начала защищать его от полицейских, несмотря на то, что они вели себя достаточно корректно. Вероятно, это была бабушка нарушителя, с которой он сейчас живет. Ведь в комментарии "Львовским новостям" мама пострадавшего рассказала, что парень, который избил ее сына, с матерью не проживает, поскольку ее лишили родительских прав.

В комментарии 24 каналу в полиции Львовщины рассказали, что этот инцидент действительно случился 18 октября. В центре города двое несовершеннолетних начали спорить. Их ссора переросла в драку. После того, как правоохранители привезли 17-летнего парня в больницу, тот действительно начал вести себя неадекватно. Однако на нарушителя протокол не составили, так как он является несовершеннолетним.

Смотрите видео, как несовершеннолетний нападал на правоохранителей:

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