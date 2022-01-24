На Львовщине пьяный 18-летний парень на папином внедорожнике сбил мужчину

Во Львовской области 23 января 18-летний парень сбил пешехода и скрылся, оставив пострадавшего на дороге. Правоохранители разыскали нарушителя.

Парень управлял родительским внедорожником. Он был пьян.

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Парень сбил пешехода и скрылся

Приблизительно в полночь патрульные получили ориентировку о ДТП в селе Ямполь. Там водитель сбил мужчину и скрылся, оставив пострадавшего в беспомощном состоянии.

С помощью камер на трассе Киев – Чоп правоохранителям удалось установить автомобиль нарушителя – Kia Sorento. Его владельцем был 44-летний житель Стрыя. Патрульные немедленно отправились по адресу регистрации.

Парень сбил пешехода / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Виновник ДТП был пьян

Владелец автомобиля рассказал, что им пользуется его 18-летний сын. Парень не отвечал на телефонные звонки, поэтому мужчина не знал, где он может находиться.

Патрульные увидели автомобиль с характерными для ДТП повреждениями в соседнем селе близ частного дома. На машине были царапины, вмятины и кровь.

Нарушитель спал в доме, и правоохранители его разбудили. Парень был пьян и не отрицал свою причастность к аварии. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Водитель скрылся с места ДТП / Фото Патрульной полиции Львовщины

Нарушителя удалось разыскать / Фото Патрульной полиции Львовщины