На Львовщине пьяный водитель созвал митинг в свою поддержку: видео с места происшествия

В Рудках патрульные остановили пьяного водителя. Вместо того, чтобы пройти проверку на алкоголь, он созвал "митинг" в свою поддержку.

Прохожие защищали мужчину и утверждали, что патрульные находятся в состоянии опьянения. По словам оператора, который снимал инцидент на видео, один из правоохранителей едва мог говорить.

К теме Пьяные патрульные едва не переехали прохожих: видео с места происшествия

Пьяный водитель звал митинг в свою поддержку

В сети 11 октября появилось видео, на котором видно, как служебное авто патрульных обступили люди. Они утверждали, что пьяные правоохранители едва не переехали прохожих. В свою очередь, полицейские, молча сидели в салоне и время от времени светили фонариком в оператора. Из ролика не было понятно, когда именно случился инцидент.

В комментарии 24 каналу в полиции Львовской области рассказали, что случай произошел еще 2 недели назад – 26 сентября. Там отметили, что не понимают, почему видео обнародовали только в октябре. По информации правоохранителей, в Рудках примерно в 23:00 патрульные Самборского районного отдела полиции остановили машину ВАЗ-2106 из-за нарушения ПДД. За ее рулем находился 40-летний местный житель.

Правоохранители заметили, что мужчина был пьян и предложили ему пройти экспертизу. Водитель от проверки отказался и начал звать людей в свою поддержку. Друзья и знакомые нарушителя обступили служебное авто, обвинив в пьянстве самих полицейских.

Прохожие заблокировали авто пьяных патрульных: видео

Заметьте также Львовского полицейского, которого поймали пьяным за рулем, уволили с работы

Правоохранители были трезвыми

Руководитель Самборского отдела полиции Сергей Захарчик рассказал, что патрульным пришлось самим пройти медицинскую экспертизу в больнице. Она подтвердила, что полицейские были трезвыми.

Поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся нетрезвые, чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосвидетельствование. Они были трезвы,

– добавил страж порядка.

Однако Захарчик не ответил на вопрос, почему во время инцидента правоохранители вели себя так пассивно и не реагировали на обвинения и ругань. В Самборской больнице также подтвердили, что по результатам экспертизы алкоголя в крови полицейских не выявили.

Несмотря на отказ нарушителя от медосмотра, патрульные составили на него админпротокол за управление в нетрезвом состоянии. Материалы дела уже направили в суд. Мужчине грозит 10,2 тысячи гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год.