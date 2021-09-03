На Львовщине пламя едва не уничтожило жилой дом: пожар тушили 10 спасателей

В Бориславе 2 сентября загорелась мансарда жилого дома. Спасатели действовали очень быстро. Благодаря этому пламя не распространилось на все здание.

Пожар возник в доме №3 на улице Чумацкой. Пламя тушили 10 пожарных.

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В Бориславе вспыхнул пожар

В 17:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №3 на улице Чумацкой в ​​Бориславе.

Огонь вспыхнул в мансарде одной из квартир в деревянно-кирпичном здании.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Пожар удалось потушить в 18:12.



В жилом доме загорелась мансарда / Фото ГСЧС Львовщины

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Пожар тушили 10 спасателей

Огонь уничтожил стены на площади 25 квадратных метров, перекрытия, металлопластиковое окно, трое межкомнатных дверей и вещи хозяев на площади 20 квадратных метров. Также пламя повредило стену на площади 10 квадратных метров и крышу. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Благодаря своей оперативности спасателей удалось предотвратить распространение огня и спасти дом от полного уничтожения. К ликвидации пожара привлекли 10 пожарных и 2 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.



К счастью, никто не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины

Полиция устанавливает причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины