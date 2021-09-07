На Львовщине полиция разыскивает школьницу, пропавшую еще 5 дней назад

Последний раз 14-летнюю Екатерину Шурдуб видели 3 сентября в селе Кустин Червоноградского района. В СМИ говорят, что из дома школьница ушла 2 сентября.

Девушка проживает в селе Щуровичи Червоноградского района. Последний раз ее видели в деревне, в 13 километрах от дома. Полиция объявила школьницу в розыск.

Обратите внимание 33 километра на велосипедах: на Львовщине нашли пропавших детей, отправившихся в "путешествие"

Учится в 8 классе

Как сообщает ZAXID.NET, Екатерина Шурдуб имеет 155 см роста, у нее карие глаза и темно-русые волосы. Когда девушка исчезла, то была одета в спортивную серую кофту и синие джинсы, а обута – в белые кроссовки.

Полицейские уже опрашивают друзей подростка и ищут пропавшую в соседних селах. Екатерина учится в 8 классе сельской школы в Щуровичах.



Екатерина Шурдуб ушла из дома 2 сентября / Фото Радеховского отдела полиции

Мама сообщила в полицию аж 6 сентября

14-девушку ранее официально не разыскивали. Однако она могла на несколько часов уйти из дома без разрешения. Школьницу воспитывает только мама. Она и сообщила об исчезновении Екатерины. Кроме этого, в семье есть еще несколько детей.

Мама пропавшей говорит, что 2 сентября Катя вернулась из школы и пошла гулять. С тех пор она не выходит на связь. В то же время в полицию мама девочки обратилась только 6 сентября.