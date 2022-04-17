На Львовщине попрощались с 3 летчиками, которые погибли на Киевщине в первые дни войны

17 апреля 2022 , 11:06
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Источник:

отдельная бригада

В Бродах Львовской области 16 апреля попрощались с тремя героями. Летчики погибли еще 28 февраля вблизи Макарова Киевской области.

Военные были летчиками 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды". На церемонию прощания с ними пришли родные, близкие, собратья и обычные горожане.

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Имена погибших летчиков


Полковник Александр Григорьев 1983 года рождения / Фото отдельной бригады


Капитан Дмитрий Нестерук 1997 год рождения / Фото отдельной бригады


Старший лейтенант Василий Гнатюк 1999 года / отдельная бригада

В вертолет попала вражеская ракета. Связь с экипажем была потеряна. Лишь после освобождения Киевской области от захватчика, удалось забрать тела наших защитников,
– рассказали в бригаде.

Героев похоронили на Бродовском кладбище.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибших защитников. Герои не умирают!

Автор: Софія Мінджоса