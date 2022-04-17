Військові були авіаторами 16-ої окремої бригади армійської авіації "Броди". На церемонію прощання з ними прийшли рідні, близькі, побратими та звичайні містяни.

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Імена загиблих льотчиків



Полковник Олександр Григор'єв 1983 року народження / Фото окремої бригади



Капітан Дмитро Нестерук 1997 рік народження / Фото окремої бригади



Старший лейтенант Василь Гнатюк 1999 року народження / окрема бригада

У вертоліт влучила ворожа ракета. Зв'язок з екіпажем був втрачений. Лише після звільнення Київської області від загарбника, вдалося забрати тіла наших захисників,

– розповіли у бригаді.

Героїв поховали на Бродівському кладовищі.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблих захисників. Герої не вмирають!