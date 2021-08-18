На Львовщине после голодания медикам выплатят часть задолженности по зарплате

Медики Сосновской больницы объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. После такого протеста им решили погасить часть задолженности, выделив 400 тысяч гривен.

Медики не получали зарплату 3 месяца. Долг перед ними составил 3 миллиона гривен.

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Медикам выплатят часть зарплаты

Медработники Сосновской городской больницы 13 августа объявили голодовку из-за невыплаты зарплатного долга за 3 месяца. Также они требовали обеспечить устойчивую работу медучреждения, которое обслуживает 11 тысяч жителей Сосновки.

Медработники 16 августа временно остановили голодовку. Председатель профсоюзной организации больницы Оксана Гладун рассказала, что им наконец решили выплатить часть зарплатной задолженности. На сессии Червоноградского городского совета 17 августа медикам выделили 400 тысяч гривен из резервного фонда.

По ее словам, в больнице также вскоре проведут аудит. Кроме этого, на сессии решили удовлетворить требование коллектива медучреждения по персональной ответственности каждого из предыдущих руководителей, действия которых привели к данной ситуации.

Остаток долга также обещают вернуть

По информации "Львовского портала" , в НСЗУ отметили, что больница получает деньги от Национальной службы здоровья. Из-за неспособности правильно ими распоряжаться и управлять заведением возникли проблемы с выплатой зарплаты работникам. Из-за этой задолженности прокуратура открыла уголовное производство.

Председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец отметил, что местные власти обещают выплатить остаток долга правительственными средствами – 2,5 миллиона гривен.

Протестующие, среди которых члены Свободного профсоюза медицинских работников Украины, отмечают, что вернутся к активной фазе протеста, голодовке, если власть не решит их проблем,

– добавил Волынец.

Главное требование медработников – своевременная выплата зарплаты и обеспечение стабильной работы медучреждения.

Текст публикации председателя Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца:

400 тысяч гривен из 3 миллионов гривен задолженности.

Сегодня на сессии городского совета Червонограда приняли решение о выделении 400 тысяч гривен на выплату части зарплатного долга перед медицинским персоналом Сосновской городской больницы.

Сейчас местные власти обещают найти возможность выплатить и остаток долга – 2,5 миллиона гривен за счет правительственных средств.

Напомню, в пятницу, 13 августа, медики начали акцию протеста – голодовку. Протестующие, среди которых члены Свободного профсоюза медицинских работников Украины, отмечают, что вернутся к активной фазе протеста, голодовке, если власть не решит их проблем. Главным образом – своевременной выплаты зарплаты и обеспечения стабильной работы медучреждения, обслуживающего 11 тысяч жителей Сосновки.