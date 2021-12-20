На Львовщине посреди дороги застряло авто, которое везло кислород для больных COVID-19

20 декабря 2021 , 15:58
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В Яворовском районе Львовщины 19 декабря посреди дороги застряло авто, которое везло кислород в больницы. На помощь водителю прибыли спасатели.

Инцидент произошел на территории Новояворовской районной больницы. Автомобиль оперативно вытащили.

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Застряло авто, везшее кислород в больницы

В 13:45 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Шевченко в Новояворовске застрял автомобиль Hyundai mighty, который вез кислород к медучреждениям. Автомобиль попал в ловушку на территории Новояворовской районной больницы.

К месту происшествия незамедлительно отправились сотрудники ГСЧС. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль. После этого он продолжил доставлять кислород.


Возле больницы застряло авто / Фото ГСЧС Львовщины


Автомобиль доставлял кислород в медучреждения / Фото ГСЧС Львовщины


Спасатели помогли водителю / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів