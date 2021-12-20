На Львовщине посреди дороги застряло авто, которое везло кислород для больных COVID-19
Источник:ГСЧС Львовщины
В Яворовском районе Львовщины 19 декабря посреди дороги застряло авто, которое везло кислород в больницы. На помощь водителю прибыли спасатели.
Инцидент произошел на территории Новояворовской районной больницы. Автомобиль оперативно вытащили.
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Застряло авто, везшее кислород в больницы
В 13:45 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Шевченко в Новояворовске застрял автомобиль Hyundai mighty, который вез кислород к медучреждениям. Автомобиль попал в ловушку на территории Новояворовской районной больницы.
К месту происшествия незамедлительно отправились сотрудники ГСЧС. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль. После этого он продолжил доставлять кислород.
Возле больницы застряло авто / Фото ГСЧС Львовщины
Автомобиль доставлял кислород в медучреждения / Фото ГСЧС Львовщины
Спасатели помогли водителю / Фото ГСЧС Львовщины