На Львовщине посреди дороги застряло авто, которое везло кислород для больных COVID-19

В Яворовском районе Львовщины 19 декабря посреди дороги застряло авто, которое везло кислород в больницы. На помощь водителю прибыли спасатели.

Инцидент произошел на территории Новояворовской районной больницы. Автомобиль оперативно вытащили.

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Застряло авто, везшее кислород в больницы

В 13:45 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Шевченко в Новояворовске застрял автомобиль Hyundai mighty, который вез кислород к медучреждениям. Автомобиль попал в ловушку на территории Новояворовской районной больницы.

К месту происшествия незамедлительно отправились сотрудники ГСЧС. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль. После этого он продолжил доставлять кислород.



Возле больницы застряло авто / Фото ГСЧС Львовщины



Автомобиль доставлял кислород в медучреждения / Фото ГСЧС Львовщины



Спасатели помогли водителю / Фото ГСЧС Львовщины