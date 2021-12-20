На Львівщині посеред дороги застрягло авто, яке везло кисень для хворих на COVID-19

Інцидент трапився на території Новояворівської районної лікарні. Автомобіль оперативно витягнули.

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Застрягло авто, що везло кисень до лікарень

О 13:45 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка в Новояворівську застряг автомобіль Hyundai mighty, який віз кисень до медзакладів. Автомобіль втрапив у пастку на території Новояворівської районної лікарні.

До місця події негайно вирушили співробітники ДСНС. Рятувальники за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль. Після цього він продовжив доставляти кисень.



Біля лікарні застрягло авто / Фото ДСНС Львівщини



Автомобіль доставляв кисень до медзакладів / Фото ДСНС Львівщини



Рятувальники допомогли водієві / Фото ДСНС Львівщини