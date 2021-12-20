Інцидент трапився на території Новояворівської районної лікарні. Автомобіль оперативно витягнули.

Цікаво У Карпатах травмувалися 2 туристи: їм допомогли рятувальники

Застрягло авто, що везло кисень до лікарень

О 13:45 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка в Новояворівську застряг автомобіль Hyundai mighty, який віз кисень до медзакладів. Автомобіль втрапив у пастку на території Новояворівської районної лікарні.

До місця події негайно вирушили співробітники ДСНС. Рятувальники за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль. Після цього він продовжив доставляти кисень.

На Львівщині посеред дороги застрягло авто, яке везло кисень для хворих на COVID-19
Біля лікарні застрягло авто / Фото ДСНС Львівщини

На Львівщині посеред дороги застрягло авто, яке везло кисень для хворих на COVID-19
Автомобіль доставляв кисень до медзакладів / Фото ДСНС Львівщини

На Львівщині посеред дороги застрягло авто, яке везло кисень для хворих на COVID-19
Рятувальники допомогли водієві / Фото ДСНС Львівщини