На Львовщине с пути сошел грузовой поезд: пассажирские поезда задерживаются

На станции Глинна-Навария на Львовщине 26 августа сошли с пути вагоны грузового поезда Клепаров – Батево. В результате инцидента ряд пассажирских поездов задерживаются.

Поезд перевозил щебень и железную руду. Инцидент произошел примерно в 8:20.

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Грузовой поезд сошел с пути

Вагоны грузового поезда Клепаров-Батево примерно в 8:20 сошли с пути на станции Глинна-Навария. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако повредились вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия направили специализированные подразделения "Львовской железной дороги" – восстановительные поезда со станций Львов и Стрый. Также туда приехала специальная комиссия Укрзализныци, которая выясняет обстоятельства и причины инцидента.

Сейчас техника и аварийно-восстановительные бригады ликвидируют последствия аварии и восстанавливают полноценное движение грузовых и пассажирских поездов по этому участку. Движение поездов обеспечивают по парному пути.

Смотрите видео, как грузовой поезд сошел с пути:

Пассажирские поезда задерживаются

В результате аварии произошла задержка в Движении 5 пассажирских поездов:

№ 6 Херсон – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№46 Лисичанск – Ужгород;

№146 Ужгород – Львов;

№807 Львов – Коломыя.

Время опоздания поездов составляет от 50 минут до 1 часа 20 минут. Восстановить движение пассажирских поездов по нечетному пути на этом участке обещают в течение 24 часов. Менять маршруты поездов не планируют.

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