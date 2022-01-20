На Львовщине старшеклассников переводят на дистанционное обучение

На Львовщине 19 января решили перевести учеников старших классов на дистанционное обучение. Такое изменение связано с ростом количества больных коронавирусом.

Вузам также рекомендуют учить студентов онлайн. Окончательное решение о возобновлении дистанционного обучения будут принимать городские комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Старшеклассников хотят перевести на дистанционное обучение

По словам заместителя главы ЛОГА Виталия Загайного, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС 19 января решили, что учеников 5 – 11 классов нужно перевести на дистанционное обучение. Начать онлайн-обучение планируют с 24 января.

Наблюдается увеличение доли детского контингента, которые подвергаются заболеванию больше, чем это было раньше. Поэтому мы предложили сейчас воздержаться от офлайн-обучения и пока проводить обучение в режиме онлайн,

– отметил чиновник.

Сейчас студенты вузов находятся на каникулах. Поэтому возобновить их обучение также предлагают дистанционно.



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Окончательное решение примут городские комиссии ТЭБ и ЧС

По словам Загайного, на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС был и заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. Он рассказал, что сейчас в городском совете согласовывают вопросы, которые завтра будут рассматривать на заседании комиссии.

В первую очередь они коснутся работы образовательных учреждений из-за сложной ситуации с количеством заболевших коронавирусом детей и высокой динамики госпитализаций. Москаленко также отметил, что маленьких пациентов с COVID-19 уже начала принимать детская больница на Пилипа Орлика.

В комментарии ZAXID.NET Загайный рассказал, что решение о переводе школьников на онлайн-обучение носит рекомендательный характер. Будут ли учить детей дистанционно, решать будут, как и раньше, местные комиссии ТЭБ и ЧС.



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