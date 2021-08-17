На Львовщине ухудшилась ситуация с COVID-19, – главный медик области

На Львовщине возросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Также в больницы области стали чаще попадать больные COVID-19.

С начала пандемии коронавирус обнаружили почти в 139 тысяч жителей Львовщины. Более 134,2 тысячи человек выздоровели, а 3 704 – умерли от осложнений болезни.

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На Львовщине выросла заболеваемость коронавирусом

Руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что за последнюю неделю в области ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Выросло как количество подтвержденных случаев коронавируса, так и количество госпитализированных.

Мы это наблюдаем в первую очередь по коэффициенту подтвержденных случаев, которые ежедневно фиксируются центром профилактики и контроля. Кроме того, мы видим, что динамика госпитализации за последнюю неделю также возросла на 22%,

– отметил медик.

По состоянию на утро 17 августа в стационарах лечатся 185 больных коронавирусом. 20 человек находятся в реанимации, а 4 – подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас кроватная сеть медучреждений Львовской области заполнена на 5,6%.

По словам Чемериса, сейчас в больницы обращаются не только люди старшего возраста.

"Есть значительная часть лиц среднего возраста, это 35 лет и больше. Как правило, это молодые люди, которые не имеют никаких сопутствующих заболеваний, а поступают с клиникой односторонней или двусторонней пневмонии с соответствующими показаниями к госпитализации", – добавил чиновник.

Большинство пациентов нуждаются в кислородной поддержке. По прогнозам медиков, количество инфицированных, вероятно, будет расти и дальше. Поэтому врачи советуют придерживаться санитарных норм – надевать маску, придерживаться социальной дистанции и мыть руки. Также медики отметили, что вакцинация – единственный путь побороть коронавирус.

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Коронавирус обнаружили в 47 человек

В ЛОГА рассказали, что в целом во Львовской области коронавирус подтвердили более чем в 138,8 тысячи человек. Из них 3 704 больных умерли, а более 134,24 тысячи – выздоровели.

На Львовщине 16 августа провели 697 исследований на коронавирус, из них 49 были положительными. 44 больных обнаружили во Львовском районе, из которых 31 – во Львове. Еще 5 случаев инфицирования подтвердили в Стрыйском районе.

С диагнозом COVID-19 госпитализировали 19 жителей Львовщины. В свою очередь, на самоизоляцию направили 119 больных. Сейчас в реанимации находятся 20 человек, из них 4 – на аппаратах ИВЛ.

Какова ситуация в больницах:

в областной инфекционной больнице лечатся 45 пациентов с коронавирусом;

в Центре легочного здоровья – 29;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 55;

в областной детской клинической больние "ОХМАТДЕТ" – 3;

во Львовской клинической больнице скорой помощи – 53.

Правила зеленой зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала