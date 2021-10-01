На Львовщине уменьшилась средняя зарплата: кто сколько зарабатывает

В августе на Львовщине несколько уменьшилась средняя заработная плата. В прошлом месяце житель области в среднем получал меньше 12,8 тысячи гривен.

По состоянию на начало года средняя зарплата в области составляла чуть больше 11 тысяч гривен. Поэтому, если сравнивать с январем, за 8 месяцев жители области начали получать в среднем на 1 700 гривен больше.

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На Львовщине упала средняя зарплата

В Главном управлении статистики Львовщины рассказали, что в августе средняя зарплата в области составляла 12 724 гривны. Эта сумма – вдвое больше уровня минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 6 тысяч гривен.

Если сравнивать с июлем, средняя зарплата упала на 1,5% – 200 гривен. В свою очередь, по сравнению с августом 2020 года, она повысилась на 24,4%.



Динамика средней зарплаты на Львовщине / Данные ГУ статистики Львовщины

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Работники каких сфер получили больше всего

Наибольшие зарплаты в августе получали работники таких сфер:

нефтегазодобычи – 22 952 гривны;

госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – 20 962 гривны;

финансовой и страховой деятельности – 20 038 гривен;

информации и телекоммуникации – 19 928 гривен;

производств химических веществ и химической продукции – 19 643 гривны.

В то же время самый маленький размер заработной платы зафиксировали у работников гостиниц – 7 949 гривен. В целом в августе одни из самых низких средних зарплат получали работники:

образования – 10 876 гривен;

медицины – 10 334 гривны;

торговли – 10 754 гривны;

строительства – 11 745 гривен;

развлечений и отдыха – 12 367 гривен;

транспорта – 14 512 гривен;

промышленности – 13 509 гривен.



Средняя зарплата работников различных сфер / Данные ГУ статистики Львовщины