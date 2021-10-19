На Львовщине зафиксировали рекордную смертность в Украине от COVID-19

Ситуация с коронавирусом на Львовщине – довольно тревожная. В области 18 октября зафиксировали рекордную смертность от коронавируса среди всех регионов Украины.

В целом 18 октября в Украине умерли 538 пациентов. В свою очередь, обнаружили COVID-19 у более чем 15,5 тысячи человек.

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На Львовщине обнаружили почти 1000 новых больных

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 165,2 тысячи жителей Львовщины. 4 263 больных умерли, а более 140 тысяч – выздоровели.

Лабораторные центры области 18 октября провели 2605 ПЦР-тестов. 959 из них оказались положительными. Среди инфицированных 461 львовянин.

По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, по состоянию на утро 19 октября от COVID-19 умерли 65 жителей области. Это самый большой показатель смертей за минувшие сутки в Украине.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 78,5 тысячи человек. Более 67 тысяч больных уже выздоровели, а 2086 – умерли.



На Львовщине коронавирусом заболели более 165 тысяч человек / Данные ЛГС

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Ситуация в больницах

На Львовщине 18 октября госпитализировали 311 человек с диагнозом COVID-19. На самоизоляцию направили 1632 больных. Сейчас в стационарах больниц находятся 2838 пациентов. Загруженность койкомест составляет 65,31%. Среди больных только 228 вакцинированных. В реанимации находятся 184 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 54.

в областной инфекционной больнице лечатся 238 пациентов;

в Центре легочного здоровья – 258;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 299;

в областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" – 46;

в БСМП – 430;

во Львовском областном клиническом перинатальном центре – 6;

в 8-й городской клинической больнице Львова – 187;

в 1-й ГКБ Львова – 99;

в 5-й ГКБ Львова – 85;

в Стрыйской городской больнице – 160

в Стебницкой городской больнице – 133;

в Рудковской больнице – 102;

в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы – 188;

в Каменка-Бугской ЦРБ – 120;

в Сокальской ЦРБ – 99;

в Жидачевской ЦРБ – 81;

в Пустомытовской – 43;

в Перемышлянской ЦРБ – 76;

в Жовковской ЦРБ – 76;

в Самборской ЦРБ – 50;

в Бусской ЦРБ – 52.

В стационарах львовских больниц находится 801 пациент с пневмонией. 762 из них – больные коронавирусом, 57 находятся в реанимации, а 28 человек – подключены к аппаратам ИВЛ. 18 октября в больницы попали 92 человека, а выписали 83.

ЛБМП: 44 новых больных, выписали – 51;

8 ГКБ: 20 новых больных, выписали – 23;

1 ГКБ: 18 новых больных, выписали – 4;

5 ГКБ: 10 новых больных, выписали – 5.

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