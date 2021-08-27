На Львовщину пришла осень: прогноз погоды на 28 августа – 1 сентября
Источник:Львовский гидрометцентр
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе на Львовщине будет по-настоящему осенняя погода. Почти каждый день будет идти дождь, а столбики термометров поднимутся не выше 23 градусов тепла.
Также на Львовщине ожидают грозы. Местами область будет окутывать туман.
К теме Осенние дожди и немного солнца прогноз погоды на 28 августа
Прогноз погоды на Львовщине на 28 августа – 1 сентября
В субботу, 28 августа, погоду в области будет определять поле пониженного давления и влияние атмосферных фронтов днем. Ночью и утром Львовщину местами окутает туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – желтый.
В области будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют, а днем местами пройдет кратковременный грозовой дождь. Ветер – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, а днем – от 21 до 23 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 28 августа / Данные Укргидрометцентра
В воскресенье, 29 августа, на Львовщине также будет облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, местами – значительный. Кроме этого, в области ожидают грозы.
Ветер – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит 9 – 11 градусов тепла, а днем – 17 – 19 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 29 августа / Данные Укргидрометцентра
Интересно Похолодание и дожди на Западе: какой будет погода в последние выходные лета
В понедельник, 30 августа, в области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют.
Ветер – южный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла, а днем – от 19 до 21 градуса тепла.
Прогноз погоды на 30 августа / Данные Укргидрометцентра
Во вторник, 31 августа, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Однако днем возможен кратковременный грозовой дождь.
Ветер – переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью составит 9 – 11 градусов выше нуля, а днем – 19 – 21 градус тепла.
Прогноз погоды на 31 августа / Данные Укргидрометцентра
Читайте также Лето в Украине ежегодно будет становиться жарче, – климатолог
В среду, 1 сентября, как и во все предыдущие дни, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Ветер – переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла, а днем – от 17 до 19 градусов тепла.
Прогноз погоды на 1 сентября / Данные Укргидрометцентра