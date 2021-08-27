Також на Львівщині очікують грози. Подекуди область огортатиме туман.

До теми Осінні дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 28 серпня

Прогноз погоди на Львівщині на 28 серпня – 1 вересня

У суботу, 28 серпня, погоду в області визначатиме поле пониженого тиску та вплив атмосферних фронтів вдень. Вночі та вранці Львівщину подекуди огорне туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – жовтий.

В області буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями пройде короткочасний грозовий дощ. Вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а вдень – від 21 до 23 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 28 серпня / Дані Укргідрометцентру

У неділю, 29 серпня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме дощ, місцями – значний. Окрім цього, в області очікують грози.

Вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9 – 11 градусів тепла, а вдень – 17 – 19 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 29 серпня / Дані Укргідрометцентру

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У понеділок, 30 серпня, в області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.

Вітер – південний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, а вдень – від 19 до 21 градуса тепла.



Прогноз погоди на 30 серпня / Дані Укргідрометцентру

У вівторок, 31 серпня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачають. Однак вдень ймовірний короткочасний грозовий дощ.

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9 – 11 градусів вище нуля, а вдень – 19 – 21 градус тепла.



Прогноз погоди на 31 серпня / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 1 вересня, як і в усі попередні дні, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, а вдень – від 17 до 19 градусів тепла.



Прогноз погоди на 1 вересня / Дані Укргідрометцентру