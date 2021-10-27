Львовская область переходит в красную зону
Источник:телеграмм Олега Немчинова
С каждым днем ситуация с коронавирусом во Львовской области значительно ухудшается. Поэтому с 30 октября Львовская область переходит в красную зону карантина.
Кроме того, в красную зону вошли Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая и Черниговская области. Такое решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании 27 октября.
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Ограничение в красной зоне
В красной зоне карантина запрещают:
- работу кафе и ресторанов;
- ТРЦ и развлекательных заведений;
- заведений культуры;
- кинотеатров и театров;
- фитнес-клубов и спортзалов;
- бассейнов;
- непродовольственных рынков;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Больницы должны прекратить плановые госпитализации, но неотложную помощь будут оказывать пациентам с осложнениями во время беременности и родов.
Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Что позволят, в частности, невакцинированным
Без дополнительных ограничений, кроме соблюдения противоэпидемических норм, и дальше могут работать:
- магазины и супермаркеты, где продают продукты, лекарства, бытовую химию, прессу, ветеринарные препараты, корма, семена, цветы, удобрения. При этом продажи других товаров в этих магазинах не будут ограничиваться;
- почты, банки, заправки, ремонтные мастерские, парикмахерские и салоны красоты только по предварительной записи;
- продуктовые рынки;
- автокинотеатры и автоконцерты.
Об ограничениях в транспорте
Городской общественный транспорт во Львове и области может перевозить только сидячих пассажиров. Все люди должны быть в масках. Однако для проезда в межобластном транспорте пассажиры должны иметь желтый или зеленый сертификат о вакцинации, справку 063 о прививках одной дозой, справку о недавно перенесенной болезни или отрицательный результат ПЦР.
Укрзализныця впускает в вагоны только вакцинированных пассажиров или с отрицательным ПЦР-тестом. Без этих документов проводник имеет право не пустить пассажира, даже если у него есть билет.
Последние новости о коронавирусе в Украине
- За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусом.
- Известно, что среди инфицированных 1414 детей и 338 медицинских работников.
- В больницы госпитализировали 2939 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.
- К сожалению, болезнь унесла жизни еще 734 инфицированным – это самое большое количество с начала пандемии. Зато выздоровели 9738 пациентов.