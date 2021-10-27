С каждым днем ситуация с коронавирусом во Львовской области значительно ухудшается. Поэтому с 30 октября Львовская область переходит в красную зону карантина.

Кроме того, в красную зону вошли Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая и Черниговская области. Такое решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании 27 октября.

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Ограничение в красной зоне

В красной зоне карантина запрещают:

работу кафе и ресторанов;

ТРЦ и развлекательных заведений;

заведений культуры;

кинотеатров и театров;

фитнес-клубов и спортзалов;

бассейнов;

непродовольственных рынков;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Больницы должны прекратить плановые госпитализации, но неотложную помощь будут оказывать пациентам с осложнениями во время беременности и родов.

Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Что позволят, в частности, невакцинированным

Без дополнительных ограничений, кроме соблюдения противоэпидемических норм, и дальше могут работать:

магазины и супермаркеты, где продают продукты, лекарства, бытовую химию, прессу, ветеринарные препараты, корма, семена, цветы, удобрения. При этом продажи других товаров в этих магазинах не будут ограничиваться;

почты, банки, заправки, ремонтные мастерские, парикмахерские и салоны красоты только по предварительной записи;

продуктовые рынки;

автокинотеатры и автоконцерты.

Об ограничениях в транспорте

Городской общественный транспорт во Львове и области может перевозить только сидячих пассажиров. Все люди должны быть в масках. Однако для проезда в межобластном транспорте пассажиры должны иметь желтый или зеленый сертификат о вакцинации, справку 063 о прививках одной дозой, справку о недавно перенесенной болезни или отрицательный результат ПЦР.

Укрзализныця впускает в вагоны только вакцинированных пассажиров или с отрицательным ПЦР-тестом. Без этих документов проводник имеет право не пустить пассажира, даже если у него есть билет.

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