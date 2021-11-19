Львовская школа дизайна получила премию от ЮНИСЕФ
Источник:Pixlab
Проект львовской школы дизайна Pixlab попал в тройку лучших практик международной премии ЮНИСЕФ Cities Inspire Awards. Этой премией отмечают самые инновационные решения городов, направленные на улучшение жизни детей и молодежи.
Социальную школу дизайна Pixlab создали еще в 2019 году. Со Львовом в категории соревновались Богота и Лиссабон.
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Pixlab получила премию от ЮНИСЕФ
Социальная школа дизайна Pixlab попала в тройку лучших практик международной премии ЮНИСЕФ Cities Inspire Awards в рамках инициативы "Громада, дружественная к детям и молодежи". В этом году данной премией отметили самые креативные и инновационные решения городов, направленные на улучшение жизни детей и молодежи. ⠀
"Мы очень благодарны Вам за голосование, вы – лучшие! Несмотря на то, что победу одержала Богота (с чем их и поздравляем), мы не останавливаемся, впереди курсы, ивенты, вечеринки, школы дизайна и медиа, открытие нашего пространства и получение статуса общины, дружественной к детям и молодежи", – отметили в Pixlab.
В комментарии "Твоє місто" PR-менеджер Pixlab Олеся Кицанюк рассказала, что со Львовом за награду Cities Inspire Awards соревновались Богота и Лиссабон.
Из украинских городов в финал еще вышел Бахмут, и выиграл, однако в другой категории. Попасть в тройку лучших практик мира – очень вдохновляет. Мы получили всемирное признание, признание коллег нашей сферы, признание от ЮНИСЕФ,
– добавила Кицанюк.
По ее словам, это дало школе толчок к следующей работе в сфере дизайна и его развития в Украине, особенно среди детей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.
Коротко о школе дизайна Pixlab
- Социальная школа дизайна Pixlab является частью сети креативных молодежных пространств "ТВОРИ!".
- Ее в 2019 году основали дизайнер Юрий Бакай и менеджер Юлиана Саврук.
- В то время они работали в Институте города и начинали свой путь в креативной индустрии.
- Основатели Pixlab стремились помочь детям в трудном положении, в частности научить их дизайну. Кроме этого, Бакай и Саврук хотели обустроить для детей Центр общения.
- Следующим шагом было создание пространства дизайна и медиа. Команда Pixlab планирует открыть свои двери в начале 2022 года.
- Сейчас в помещении на улице Городоцкой, 285 продолжается ремонт.
- Здесь обустроят коворкинг, класс для событий, кухню и комнату для ютуб-блогеров с необходимой техникой для создания контента.
- Вход в Pixlab будет бесплатным.