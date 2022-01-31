Львовская школьница опозорилась с русским рэпом: возмутительное видео

Девушка опубликовала видео в TikTok. Там она высмеивала парня, которому не нравится русская музыка.

Информация об этом появилась 31 января. Однако публикацию на своей странице девушка под никнеймом sssolichka_ удалила.

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Что сделала школьница

На видео девушка смеется над подростком, потому что тот написал, что "любая девушка с адекватным чувством юмора и без русских песен в плейлисте уже автоматически хорошая девушка". В ответ она сказала: "Да пошел ты" и включила русский рэп.

Львовская школьница возмутилась из-за нелюбви к русскому рэпу: смотрите видео

Скандал с русской музыкой во Львове

В центре города 9 декабря 2021 года жестоко избили музыкантов, когда те пели ругательные российские песни. Они также снимали провокационное видео для российского ютуб-канала "Вписка".

Люди, напавшие на музыкантов, разбили их инструменты и всю технику. Нападение остановили патрульные полицейские.

Полный текст публикации Новости.LIVE Lviv

Львовянка выложила в TikTok видео, на котором высмеивала анкету парня, искавшего девушку с "адекватным чувством юмора и без русских песен в плей-листе". В ответ она сказала: "Да пошел ты" и включила трек русского рэпера KONFUZ.

А попала в неловкое положение сама же. В сети видео разлетелось за считанные часы, а большинство комментаторов захейтили девушку.