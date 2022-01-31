Інформація про це з'явилася 31 січня. Проте публікацію на своїй сторінці дівчина під нікнеймом sssolichka_ видалила.

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Що зробила школярка

На відео дівчина сміється з підлітка, бо написав, що "будь-яка дівчина з адекватним почуттям гумору та без русскіх пісень в плейлисті вже автоматично хороша дівчина". У відповідь вона сказала: "Да пошел ты" і увімкнула російський реп.

Львівська школярка обурилася через нелюбов до російського репу: дивіться відео

Скандал з російською музикою у Львові

У центрі міста 9 грудня 2021 року жорстоко побили музикантів, коли ті співали лайливі російські пісні. Вони також знімали провокативне відео для російського ютуб-каналу "Вписка".

Люди, які напали на музикантів, розтрощили їхні інструменти та всю техніку. Напад зупинили патрульні поліцейські.

Повний текст публікації Новини.LIVE Lviv

Львів'янка виклала у TikTok відео, на якому висміювала анкету хлопця, що шукав дівчину з "адекватним почуттям гумору і без русскіх пісень в плей-листі". У відповідь вона сказала: "Да пошел ты" і включила трек російського репера KONFUZ.



А оконфузилась то вона сама. В мережі відео розлетілося за лічені години, а більшість коментаторів захейтили саму ж дівчину.