Львовские пожарные спасли 16-летнего парня из охваченного огнем авто

Во Львове 14 ноября произошел пожар в автомобиле "ВАЗ 2109". Спасатели вытащили из салона 16-летнего парня.

Пострадавшим оказался сын владельца авто. Он попал в больницу.

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Во Львове вспыхнул автомобиль

В 2:52 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле "ВАЗ 2109" возле дома №19 на улице Карманского. Не теряя времени, к месту вызова выехали пожарные. В салоне они обнаружили без сознания 16-летнего сына владельца автомобиля.

Сотрудники ГСЧС вытащили парня и передали его медикам. В результате пожара подросток отравился продуктами горения. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.

Во Львове загорелся "ВАЗ 2109" / Фото ГСЧС Львовщины

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Пожар успешно потушили

Спасатели локализовали пожар в 3:02. Огонь удалось полностью потушить уже через 10 минут. В результате возгорания пламя уничтожило моторный отсек на площади 2 квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания.

Спасатели вытащили из салона 16-летнего парня / Фото ГСЧС Львовщины

Пострадавшего госпитализировали / Фото ГСЧС Львовщины