Львовские школы с февраля полностью перейдут на новое меню

Во Львове обещают уже с февраля ввести новое меню в школах. Сейчас учебные заведения закупают оборудование, необходимое для приготовления блюд.

В украинских школах с 1 января должны были ввести меню, разработанное поваром Евгением Клопотенко. Цель новых норм – сделать школьное питание более сбалансированным и полезным для детей. Меню предполагает четкое распределение белков, жиров и углеводов в блюдах, которые предлагают школьникам в течение дня.

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Львовские школы отказываются от вредной пищи

Сейчас во львовских школах детям предлагают преимущественно старые блюда. Некоторым из учеников они не нравятся из-за своего однообразия. Школьники признаются, что недолюбливают гречку и картофельное пюре, потому что слишком часто их едят.

По словам детей, им больше всего нравятся макароны с сыром. Их родители предлагают свои варианты, как улучшить ситуацию с питанием в учебных заведениях.

Я понимаю, что дети в таком возрасте, когда достаточно многого не едят. Но эта еда также должна выглядеть привлекательно, чтобы они имели желание ее хотя бы попробовать. Поэтому желательно бы поработать над самой подачей пищи, чтобы она выглядела аппетитно,

– отметила мама 2-классницы Инна Ивасюк.

Многие школы постепенно отказываются от вредной пищи. Администрация учебных заведений уже обновляет меню в своих столовых.

"Мы уже учли все пожелания. Первым делом начали постепенно уменьшать продукты, в которых есть много сахара. Забрали булочки, сдобные изделия. Конечно, в школе нет никаких изделий с кремами. Также забрали из меню сосиски", – рассказала директор школы №27 Ирина Гайдук.

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В новом меню есть 160 разнообразных блюд

По новому меню соли и сахара в блюдах будет меньше, а специй, овощей и фруктов – больше. Всего специалисты разработали 160 разнообразных блюд. Некоторые из них – необычные для украинских детей и их родителей – ньоки, суп минестроне, чахохбили, кебаб или скрамбл. Однако в меню есть и обычные каши, борщ, макароны и салаты.

Автором нового меню стал известный повар Евгений Клопотенко, а куратором проекта – супруга президента Елена Зеленская. По словам экспертов по питанию, бояться новых блюд не стоит, даже если ребенок раньше такого не пробовал.

"С меню все в порядке, поскольку работала экспертная группа. Меню очень сбалансированное. Я лично очень рада и как мама, и как специалист. Оно очень разнообразное. Меня очень радует, что забрали хлебобулочные изделия. В то же время не нужно демонизировать сахар. Согласно нормам, мы можем себе позволить 5% от суточной калорийности. А эксперты так и сделали в меню", – заметила нутрициолог Ольга Дорош.

Частные школы уже давно готовят еду из сбалансированного нового меню. Шеф-повар Школы свободных и неравнодушных Оксана Капись рассказала, что еда в их учебном заведении очень разнообразна.

"Максимально используем овощи. Все мясные и рыбные блюда мы готовим только на пару. Ничего не жарим. Мы составляли меню с галицкими традициями, однако взяв что-то из модных трендов. Например, гранолу или чиа-пудинг", – добавила женщина.

Ученикам Школы свободных и неравнодушных предлагают на обед, к примеру, гороховый суп, салат из свеклы, рыбную котлету и кус-кус. Кроме этого, в каждый класс дают боксы с яблоками и морковью вместо сладостей.

В коммунальных школах себестоимость школьного обеда колеблется от 22 до 25 гривен. Однако по словам специалистов, даже за эти деньги вполне реально приготовить здоровую и полезную пищу для детей.