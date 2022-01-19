В українських школах з 1 січня повинні були запровадити меню, розроблене кухарем Євгеном Клопотенком. Мета нових норм – зробити шкільне харчування збалансованішим та кориснішим для дітей. Меню передбачає чіткий розподіл білків, жирів та вуглеводів у стравах, які пропонують школярам упродовж дня.

До теми Що не так з новим меню у школах і чому скаржаться батьки

Львівські школи відмовляються від шкідливої їжі

Наразі у львівських школах дітям пропонують переважно старі страви. Декому з учнів вони не подобаються через свою одноманітність. Школярі зізнаються, що недолюблюють гречку та картопляне пюре, бо занадто часто їх їдять.

За словами дітей, їм найбільше подобаються макарони з сиром. Їхні батьки пропонують свої варіанти, як покращити ситуацію з харчуванням у навчальних закладах.

Я розумію, що діти в такому віці, коли досить багато чого не їдять. Але ця їжа також має виглядати привабливо, щоб вони мали бажання її хоча б спробувати. Тому бажано б попрацювати над самою подачею їжі, щоб вона виглядала апетитно,

– зазначила мама 2-класниці Інна Івасюк.

Багато шкіл поступово відмовляються від шкідливої їжі. Адміністрація навчальних закладів вже оновлює меню у своїх їдальнях.

"Ми вже врахували всі побажання. Насамперед почали поступово зменшувати продукти, в яких є багато цукру. Забрали булочки, здобні вироби. Звісно, в школі немає ніяких виробів із кремами. Також забрали з меню сосиски", – розповіла директорка школи №27 Ірина Гайдук.

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У новому меню є 160 різноманітних страв

За новим меню, солі та цукру в стравах буде менше, а спецій, овочів і фруктів – більше. Загалом фахівці розробили 160 різноманітних страв. Деякі з них – незвичні для українських дітей та їхніх батьків – ньокі, суп мінестроне, чахохбілі, кебаб чи скрамбл. Проте у меню є й звичайні каші, борщ, макарони та салати.

Автором нового меню став відомий кухар Євген Клопотенко, а кураторкою проєкту – дружина президента Олена Зеленська. За словами експертів з харчування, боятися нових страв не варто, навіть якщо дитина раніше такого не куштувала.

"З меню все гаразд, оскільки працювала експертна група. Меню дуже збалансоване. Я особисто дуже рада і як мама, і як спеціаліст. Воно дуже різноманітне. Мене дуже тішить, що забрали хлібобулочні вироби. Водночас не потрібно демонізувати цукор. Згідно з нормами, ми можемо собі дозволити 5% від добової калорійності. А експерти так і зробили в меню, – зауважила нутріціологиня Ольга Дорош.

Приватні школи вже давно готують їжу зі збалансованого нового меню. Шеф-кухар Школи вільних та небайдужих Оксана Капись розповіла, що страви у їхньому навчальному закладі дуже різноманітні.

"Максимально використовуємо овочі. Усі м'ясні та рибні страви ми готуємо тільки на пару. Водночас нічого не смажимо. Ми складали меню з галицькими традиціями, однак взявши щось із модних трендів. Наприклад, гранолу чи чіа-пудинг", – додала жінка.

Учням Школи вільних та небайдужих пропонують на обід, до прикладу, гороховий суп, салат із буряків, рибну котлету та кус-кус. Окрім цього, у кожен клас дають бокси з яблуками та морквою замість солодощів.

У комунальних школах собівартість шкільного обіду коливається від 22 до 25 гривень. Проте за словами фахівців, навіть за ці гроші цілком реально приготувати здорову та корисну їжу для дітей.