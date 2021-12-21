Львовские врачи удалили у 24-летнего полицейского 11-килограммовую опухоль

У 24-летнего правоохранителя обнаружили 11-килограммовую опухоль. Он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Однако, к счастью, львовским медикам удалось спасти мужчину.

Операция длилась 5 часов. Опухоль оказалась злокачественной.

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У полицейского обнаружили огромную опухоль

В канун собственной свадьбы 24-летний правоохранитель узнал, что у него опухоль в животе. Это случилось год назад. С тех пор мужчина обошел не одно медучреждение с просьбой ему помочь. Однако из-за огромного размера опухоли на операцию никто не решался.

Год она давила на внутренние органы, как следствие – в нашу больницу скорой медицинской помощи Первого территориального медицинского объединения Львова Святослав попал уже в крайне тяжелом состоянии,

– рассказали врачи.

Мужчина почувствовал резкую боль в животе. Скорая срочно доставила его из Червонограда во Львов.

У полицейского обнаружили 11-килограммовую опухоль / Фото Первого ТМО Львова

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Опухоль оказалась злокачественной

Медики диагностировали у правоохранителя перитонит – воспаление брюшной полости. Также у него обнаружили сразу 2 абсцесса (загноения) и разрыв тонкой кишки. Операция была вопросом жизни или смерти.

Врачи удаляли опухоль в течение 5 часов. Чтобы спасти пациента, ее удалили вместе с 3 метрами тонкой кишки и метром толстой. Для медиков это был вынужденный шаг. Операция прошла успешно, однако испытания для мужчины не закончились. Результат гистологического исследования, которое выполняли специалисты Паталогоанатомического центра, показал, что опухоль – злокачественная.

"Это означает, что впереди у мужчины длительное лечение. Мы желаем Святославу, чтобы путь к выздоровлению был максимально быстрым! И чтобы его мечты стать отцом и дождаться внуков стали реальностью", – добавили врачи.

По словам медиков, сейчас онкология толстой кишки – второй самый распространенный вид опухолей, от которого ежегодно в мире умирают около 700 тысяч человек. На начальных этапах болезнь протекает бессимптомно. Поэтому медики советуют регулярно проходить обследование, чтобы вовремя диагностировать заболевание.

Текст сообщения Первого территориального медицинского объединения Львова:

11 килограммовую злокачественную опухоль удалили наши медики полицейскому

Об опухоли в животе 24-летний правоохранитель Святослав узнал в канун свадьбы. Это было год назад. С тех пор молодая семья с просьбой помочь обошла не одно медучреждение. Однако на операцию из-за огромного размера опухоли никто не решался.

Год она давила на внутренние органы, как следствие – в нашу больницу скорой медицинской помощи Первого территориального медицинского объединения Львова Святослав попал уже в крайне тяжелом состоянии. С острой болью в животе из Червонограда его доставила скорая. У Святослава обнаружили перитонит – это воспаление брюшной полости, сразу два абсцесса, то есть, загноения, а также разрыв тонкой кишки.

Выбирать врачам не приходилось, так как операция – это уже было вопросом жизни или смерти. Хирургическое вмешательство длилось 5 часов. Чтобы спасти пациента, гигантскую опухоль ему удалили вместе с тремя метрами тонкой кишки и одним метром толстой! Это был вынужденный шаг. Операция прошла успешно. Но на этом испытания Святослава не закончились.

Впоследствии результат гистологического исследования, которое выполняли специалисты нашего Паталогоанатомического центра, показал: опухоль – злокачественная. Это значит, что впереди у мужчины длительное лечение. Мы желаем Святославу, чтобы путь к выздоровлению был максимально быстрым! И чтобы его мечты стать отцом и дождаться внуков стали реальностью.

Важно! Сейчас онкология толстой кишки – второй самый распространенный вид опухолей, от которого ежегодно в мире преждевременно уходят из жизни примерно 700 тысяч человек. На начальных этапах болезнь протекает бессимптомно. Поэтому вовремя диагностировать заболевание можно только благодаря регулярным плановым медицинским обследованиям. Звоните и записывайтесь на медицинские обследования: 0660180919, 0671180919.