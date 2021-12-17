У мужчины обнаружили мультифокальный тромбоз почечных и селезеночных артерий. До сих пор львовские врачи не сталкивались с подобными осложнениями.

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У стрыянина обнаружили редкое осложнение COVID-19

68-летний стрыянин почти излечился от коронавируса, однако его начали беспокоить острые боли в животе. Врачам не удавалось установить их причину, поэтому пациента направили во Львов, в первое территориальное медицинское объединение. Там мужчине провели обследование, в частности компьютерную томографию. Она показала тромбы сразу в трех органах – обеих почках и селезенке. Из-за них у пациента начали постепенно отмирать частички этих органов.

Такое хирургическое осложнение коронавируса называют мультифокальным тромбозом почечных и селезеночных артерий. По словам заведующего хирургического отделения №1 больницы ТМО Игната Герыча, в мире сейчас зафиксировали всего 9.

COVID-19 оказывает специфическое воздействие на организм. Он разрушает эндотелий-внутреннюю выстилку кровеносных сосудов. И из-за сгущения крови образуются тромбы. Они же блокируют кровоснабжение в органы, приводя к постепенному прекращению их функций,

– добавил Герич.

К счастью, 68-летнему стрыянину вовремя поставили диагноз, поэтому львовские врачи смогли ему помочь.

У стрыянина обнаружили сложные осложнения коронавируса / Фото Первое ТМО Львова

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Мужчину удалось вылечить

Пациента лечили медикаментами. С помощью специального инфузомата ему круглосуточно вводили препараты для разжижения крови. С помощью самого современного аппарата контроля системы гемостаза, тромбоэластометра Rotem, в автоматическом онлайн режиме регулировали необходимую дозировку лекарства. Также этот препарат подбирал их комбинацию и контролировал процесс лечения.

Львовским медикам удалось приостановить развитие осложнения. После 2 недель лечения мужчину выписали домой. Однако он и в дальнейшем будет находиться под контролем специалистов.

По словам медиков, последние волны COVID-19 – все агрессивнее. Болезнь часто приводит к различным осложнениям – поражениям сердечно-сосудистой и нервной систем, головного мозга, панкреатиту, плевриту, пневмонии, тромбозам и тому подобное.

Герыч заметил, что осложнения коронавируса трудно предсказать. Однако, чтобы их развивалось как можно меньше, пациенты после лечения должны четко следовать рекомендациям медиков. При возникновении непонятной боли, тревожных симптомов нужно сразу обращаться в больницу, чтобы можно было вовремя выявить осложнения и начать лечение.