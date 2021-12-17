У чоловіка виявили мультифокальний тромбоз ниркових та селезінкових артерій. Досі львівські лікарі не стикалися з подібними ускладненнями.

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У стриянина виявили рідкісне ускладнення COVID-19

68-річний стриянин майже вилікувався від коронавірусу, однак йому почали дошкуляти гострі болі у животі. Лікарям не вдавалося встановити їхню причину, тож пацієнта скерували до Львова, у Перше територіальне медичне об'єднання. Там чоловікові провели обстеження, зокрема комп'ютерну томографію. Вона показала, тромби відразу у трьох органах – обох нирках і селезінці. Через них у пацієнта почали поступово відмирати частинки цих органів.

Таке хірургічне ускладнення коронавірусу називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій. За словами завідувача хірургічного відділення №1 лікарні ТМО Гната Герича, у світі наразі зафіксували всього 9.

COVID-19 має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій – внутрішню вистілку кровоносних судин. І через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій,

– додав Герич.

На щастя, 68-річному стриянину вчасно поставили діагноз, тож львівські лікарі змогли йому допомогти.



У стриянина виявили складні ускладнення коронавірусу / Фото Перше ТМО Львова

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Чоловіка вдалося вилікувати

Пацієнта лікували лише медикаментами. За допомогою спеціального інфузомата йому цілодобово вводили препарати для розрідження крові. За допомогою найсучаснішого апарата контролю системи гемостазу, тромбоеластометра Rotem, в автоматичному онлайн режимі регулювали необхідне дозування ліків. Також цей препарат підбирав їхню комбінацію та контролював процес лікування.

Львівським медикам вдалося призупинити розвиток ускладнення. Після 2 тижнів лікування чоловіка виписали з додому. Однак він і надалі перебуватиме під контролем фахівців.

За словами медиків, останні хвилі COVID-19 – дедалі агресивніші. Хвороба часто призводить до різноманітних ускладнень – уражень серцево-судинної та нервової систем, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній, тромбозів тощо.

Герич зауважив, що ускладнення коронавірусу важко передбачити. Однак, щоб їх розвивалося якнайменше, пацієнти після лікування повинні чітко дотримуватися рекомендацій медиків. При виникненні незрозумілого болю, тривожних симптомів потрібно відразу звертатися у лікарню, щоб можна було вчасно виявити ускладнення і розпочати лікування.