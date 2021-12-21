Львівські лікарі видалили у 24-річного поліцейського 11-кілограмову пухлину

У 24-річного правоохоронця виявили 11-кілограмову пухлину. Він потрапив у лікарню у вкрай важкому стані. Однак, на щастя, львівським медикам вдалося врятувати чоловіка.

Операція тривала 5 годин. Пухлина виявилася злоякісною.

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У поліцейського виявили величезну пухлину

У переддень власного весілля 24-річний правоохоронець дізнався, що має пухлину в животі. Це трапилося рік тому. Відтоді чоловік обійшов не один медзаклад з проханням йому допомогти. Проте через величезний розмір пухлини на операцію ніхто не наважувався.

Рік вона тиснула на внутрішні органи, як наслідок – до нашої лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об'єднання Львова Святослав потрапив вже у вкрай важкому стані,

– розповіли лікарі.

Чоловік відчув різкий біль у животі. Швидка терміново доправила його з Червонограда до Львова.



У поліцейського виявили 11-кілограмову пухлину / Фото Першого ТМО Львова

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Пухлина виявилася злоякісною

Медики діагностували у правоохоронця перитоніт – запалення черевної порожнини. Також у нього виявили одразу 2 абсцеси (загноєння) та розрив тонкої кишки. Операція була питанням життя чи смерті.

Лікарі видаляли пухлину протягом 5 годин. Щоб врятувати пацієнта, її видалили разом з 3 метрами тонкої кишки та метром товстої. Для медиків, це був вимушений крок. Операція минула успішно, проте випробування для чоловіка не завершилися. Результат гістологічного дослідження, яке виконували спеціалісти Паталогоанатомічного центру, показав, що пухлина – злоякісна.

"Це означає, що попереду у чоловіка тривале лікування. Ми бажаємо Святославу, аби шлях до одужання був максимально швидким! І щоб його мрії стати батьком і дочекатися онуків стали реальністю", – додали лікарі.

За словами медиків, наразі онкологія товстої кишки – другий найрозповсюдженіший різновид пухлин, від якого щороку у світі помирають приблизно 700 тисяч людей. На початкових етапах хвороба протікає безсимптомно. Тому медики радять регулярно проходити обстеження, щоб вчасно діагностувати захворювання.

Текст допису Першого територіального медичного об'єднання Львова:

11 кілограмову злоякісну пухлину видалили наші медики поліцейському

Про пухлину в животі 24-річний правоохоронець Святослав дізнався у переддень весілля. Це було рік тому. Відтоді молода родина з проханням допомогти обійшла не один медзаклад. Однак на операцію через величезний розмір пухлини ніхто не наважувався.

Рік вона тиснула на внутрішні органи, як наслідок – до нашої лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об'єднання Львова Святослав потрапив вже у вкрай важкому стані. З гострим болем в животі з Червонограда його доправила швидка. У Святослава виявили перитоніт – це запалення черевної порожнини, одразу два абсцеси, тобто, загноєння, а також розрив тонкої кишки.

Обирати лікарям не доводилося, адже операція – це уже було питанням життя чи смерті. Хірургічне втручання тривало 5 годин. Щоб врятувати пацієнта, гігантську пухлину йому видалили разом з трьома метрами тонкої кишки та одним метром товстої! Це був вимушений крок. Операція минула успішно. Але на цьому випробування Святослава не завершилися.

Згодом результат гістологічного дослідження, яке виконували спеціалісти нашого Паталогоанатомічного центру, показав: пухлина – злоякісна. Це означає, що попереду у чоловіка тривале лікування. Ми бажаємо Святославу, аби шлях до одужання був максимально швидким! І щоб його мрії стати батьком і дочекатися онуків стали реальністю.

Важливо! Наразі онкологія товстої кишки – другий найрозповсюдженіший різновид пухлин, від якого щороку у світі передчасно йдуть з життя приблизно 700 тисяч людей. На початкових етапах хвороба протікає безсимптомно. Тому вчасно діагностувати захворювання можна лише завдяки регулярним плановим медичним обстеженням. Телефонуйте та записуйтеся на медичні обстеження: 0660180919, 0671180919.