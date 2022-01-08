Львовский музей под открытым небом празднует Рождество: колоритные фото и видео
Источник:24 канал
Во Львовском музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого под открытым небом в период Рождества звучат поздравления. Участие в вертепах принимают и взрослые, и дети.
Не обходится и без традиционных экскурсий. Гостям рассказывают, как когда-то праздновали в разных регионах Украины, какими были традиции и обряды.
К слову С колядками, звездой и пончиками: как во Львове празднуют Рождество – атмосферное видео
Туристы впечатлены празднованием во Львове
Туристы говорят, празднование именно в скансене усиливает впечатление. Кое-кто специально ради этого ехал во Львов на Рождество.
В Шевченковском гаю выступают разнообразные вертепы /Фото Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого
"В Шевченковском гаю остается то самое, собственно, ради чего приехали. Очень крутая атмосфера! Я очень довольна, что мы записались на экскурсию, очень много интересного", – поделилась туристка из Днепра Александра.
Празднование Рождества в Шевченковском гаю / Фото Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого
Гости города отмечают, вдохновившись примером львовян, постепенно возрождают забытые традиции у себя дома.
Гостей угощают чаем / Фото Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого
"Кутью в магазине до 2014 года просто не продавали. А сейчас уже больше продается и действительно уже стало больше семей вообще праздновать Рождество", – рассказала туристка.
Празднование Рождества в Шевченковском гаю / Фото Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого
Празднование продолжается
Празднования продлятся еще несколько дней. А кто не успел до Львова за рождественским настроением уже весной сможет присоединиться к пасхальным фестивалям с традиционными веснянками.
Рождество 2022 в Шевченковском гаю / Фото ЛГС