Львовский облсовет призвал к разрыву дипломатических отношения с Россией

Большинство депутатов облсовета поддержали заявление с осуждением признания Кремлем созданных Россией квазиреспублик. За этот документ 22 февраля проголосовали политики во время внеочередной сессии 22 февраля.

В заявлении представители Львовского областного совета призвали власти Украины к разрыву дипломатических отношений с Россией. Кроме того, депутаты считают необходимым закрытие границы со страной-оккупантом, а также запрет на ввоз любых товаров из РФ.

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За принятие документа проголосовали все депутаты облсовета, которые присутствовали на заседании.

Просят жителей не покупать российские товары

В обращении к властям Украины депутаты Львовского облсовета подчеркнули, что агрессивные действия путинской России требуют немедленной реакции со стороны нашего государства.

Политики признали, что Украина должна закрыть границы для россиян, полностью разорвать любые дипломатические отношения, а также запретить введение на таможенную территорию нашей страны всех товаров, происходящих из Российской Федерации.

В облсовете призвали Верховную Раду принять законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационизм и украинофобию, а также заморозить бизнес и собственников-коллаборантов в Украине.

Кроме того, депутаты обратились к жителям Львовской области с призывом не покупать товары, которые были произведены в России.

Обратились также к международному сообществу

Также в заявлении отдельное внимание уделили призыву к международному обществу о введении реальных экономических санкций против России. Речь идет о блокировании "Северного потока-2", введении ограничений против членов Госдумы и Совета Федерации, проголосовавших за признание ОРДЛО и персональные и секторальные санкции для российских граждан и экономики.

У нас один общий враг, против которого мы должны быть едины. Только объединение усилий может усилить обороноспособность нашей страны и обеспечить безопасность нашего региона и каждого жителя Украины,

– подчеркнули депутаты.

Политики также призвали цивилизованные страны принять решение об эмбарго на российскую нефть и газ.