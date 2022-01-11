Львовский священник рассказал о своем состоянии после бустерной дозы от COVID-19

Отец Сергий Тихон Кульбака недавно сделал бустерную дозу вакцины против коронавируса. После последней прививки прошло полгода, и священник понял, что обязательно должен получить третью дозу препарата, чтобы повысить эффективность иммунизации.

По словам мужчины, он будет делать и следующие бустерные дозы, если это будет необходимо. Он уверен, что лишь вакцинация способна защитить от коронавируса.

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Как чувствует себя священник после бустерной дозы

По состоянию на 10 января бустерную дозу вакцины от коронавируса получили лишь 433 жителя Львовщины. Координатор по вакцинальной кампании во Львовской области Олег Когут рассказал, что сейчас люди не слишком охотно делают третью прививку. Одним из тех, кто получил бустерную дозу препарата, стал психолог, семейный медиатор, руководитель духовно-психологической консультации, отец Сергий Тихон Кульбака.

По словам священника, он понял, что действие предыдущих двух доз уже истекает. Когда появилось распоряжение Минздрава о том, что всех совершеннолетних разрешили прививать третьей дозой, он даже не сомневался вакцинироваться или нет.

В начале января прошло полгода, как отец Сергий получил вторую прививку против коронавируса. Иммунизацию ему проводили препаратом CoronaVac. 8 января он получил бустерную дозу. На этот раз привился вакциной Pfizer.

Как на первые 2 вакцинации, так и на бустерную дозу не имел особых реакций – на этот раз немного больше болело в месте инъекции, вечером повысилась температура тела до 37,3 градуса и чуть кружилась голова,

– отметил Кульбака.

К слову, как до, так и после вакцинации священник не болел коронавирусом.



Побочных реакций после бустерной прививки не было / Фото отца Сергия Тихона Кульбаки

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Записаться на бустерную прививку можно через HELSI

По словам священника сделать во Львове бустерную дозу не сложно. Для этого он записался через сервис HELSI.me в ближайший пункт прививки.

"Я точно знаю и уверен, что вакцина меня защитит. На то, чтобы идти и вакцинироваться, у меня было 2 мотивации – во-первых, нахожусь в зоне риска, так как имею определенные сопутствующие заболевания, а, во-вторых, общаюсь со многими людьми", – отметил отец.

По его словам, пока продленного сертификата в "Дии" нет. Он должен появиться в конце месяца.

"Сертификат еще не подтянулся, но сами медики меня предупредили, что это произойдет где-то в конце января. В личном кабинете на HELSI он есть. При необходимости бумажный вариант прохождения вакцинации всегда смогу взять у семейного врача", – добавил мужчина.

Отец Сергей отметил, что будет делать и в последующие бустерные дозы, ведь знает, что иммунитет человека к болезни сохраняется только полгода. После этого, чтобы быть защищенным, нужно ревакцинироваться.

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Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. С 6 января ее разрешили делать всем вакцинированным в возрасте от 18 лет.