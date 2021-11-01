Во львовский военный лицей впервые начнут набирать девушек

Со следующего учебного года во Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут смогут поступить и девушки. Сначала планируют набрать 10 лицеисток, а затем постепенно увеличивать их количество.

Лицей находится в коммунальной собственности Львовского областного совета. В настоящее время здесь учатся около 400 парней.

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Во львовский военный лицей будут набирать девушек

Начальник Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут полковник Юрий Гусар рассказал, что в учебном заведении планируют впервые взять на воспитание девушек. Обычно в лицей поступают по окончании 9 класса, однако в 2021 году начали набирать парней после 7 класса.

Девушки в армии – это уже не новое явление. Поэтому мы проанализировали ситуацию в других лицеях, подумали, что нам это может дать. На самом деле сейчас много желающих девушек со всей Украины, которые хотят поступить в наш лицей,

– добавил Гусар.

По его словам, эту идею поддержали во Львовском облсовете. Сначала на воспитание примут только 10 девушек.

Количество лицеисток будет увеличиваться

По словам Гусара, девушки будут жить отдельно от ребят. Однако на обучение и разные активности все лицеисты будут ходить вместе.

"В течение 3 лет планируем набрать достаточно девушек, чтобы сформировать взвод. А впоследствии, когда нам удастся построить новую казарму, мы уже сможем брать и 50, и 70 девушек", - подытожил начальник лицея.

Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут был создан в 1992 году на базе Львовской республиканской школы-интерната. Здесь учатся лицеисты со всех уголков Украины.