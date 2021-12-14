Львовский врач попал в сотню самых влиятельных людей Украины

Львовский врач Олег Самчук попал в рейтинг самых влиятельных людей Украины. Он запустил трансплантацию органов в городе и приступил к запуску аэромедицинской эвакуации пациентов.

Самчук работает во Львове с 2020 года. До этого он возглавлял Ковельскую центральную районную больницу, что на Волыни.

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Львовский врач – в сотне самых влиятельных украинцев

Исполняющий обязанности руководителя первого территориального медицинского объединения города Львова Олег Самчук вошел в сотню самых влиятельных людей Украины по версии еженедельника "Фокус". 36-летний врач занял 84 место.

Самчук возглавлял Львовскую больницу скорой помощи с февраля 2020 года. До этого он работал в Ковельской центральной районной больнице, которая за время его работы также изрядно изменилась к лучшему. Авторы рейтинга отметили роль врача в запуске операций по трансплантации органов.

Под его управлением в больнице наладили аэромедицинскую эвакуацию пациентов. Основным достижением гендиректора стал запуск операций по пересадке органов. Для повышения эффективности работы Самчук открыл на базе больницы Центр трансплантации. Менее чем за 2 года здесь провели 70 операций,

– говорится в описании рейтинга "фокуса".

Также в этот рейтинг попали еще двое львовян: 53-летний городской голова Андрей Садовый (66 место) и 43-летняя дирижер Оксана Линей (92 место). Первые места в рейтинге самых влиятельных людей Украины распределили так:

1 строчка – президент Владимир Зеленский;

2 строчка – самый богатый человек Украины, олигарх Ринат Ахметов;

3 строчка – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;

4 строчка – секретарь СНБО Алексей Данилов.

5 строчка – нардеп Дмитрий Разумков.

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Еженедельник "Фокус" ежегодно публикует рейтинги самых влиятельных и богатых людей Украины. В прошлом году в сотне самых влиятельных не было ни одного львовянина, а в 2019 году туда попали Оксана Линев и Святослав Вакарчук.