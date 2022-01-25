Во Львовской области молодая пара умерла от отравления угарным газом

В Стрые 24 января 22-летняя девушка и 27-летний мужчина отравились угарным газом. Их тела нашли в квартире.

Специалисты призывают соблюдать все правила безопасности во время пользования газовыми приборами. Угарный газ не имеет запаха, так что в помещении также стоит установить специальные устройства, которые отслеживают его концентрацию в воздухе.

К теме Во Львове 5 человек отравились угарным газом: среди пострадавших – двое детей

Молодая пара отравилась угарным газом

Примерно в 19:09 поступило сообщение, что на улице Колессы в квартире на втором этаже дома №38 нашли тела двух людей. 27-летний мужчина и 22-летняя девушка, вероятно, отравились угарным газом.

В квартире были газовые плита, печка и конвектор. Специалисты отключили газоснабжение в помещение. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагического происшествия.



Как пользоваться газом в быту / инфографика ЛГС

Заметьте На Львовщине супружеская пара пенсионеров погибли в собственной квартире

Как уберечься от отравления угарным газом

Специалисты отмечают, что для того, чтобы не отравиться угарным газом следует выполнять все правила безопасности. В частности, в помещениях, где есть отопительные приборы, нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Он может поступать через окно, дверь и вентиляционный канал с хорошей тягой. Кроме этого, канал должен быть постоянно прочищенным.

В комнатах, где есть приборы с дымоотводом продуктов сгорания в дымоход (котлы, колонки и тому подобное), он также должен быть всегда чистым. Кроме этого, там ни в коем случае нельзя устанавливать электрические вентиляторы. Если не соблюсти хоть одно из этих правил, в комнате начнет образовываться угарный газ.

При любом несчастном случае, связанном с использованием газа, следует позвонить в одну из городских служб:

скорую помощь – 103;

пожарная – 101;

газовую – 104;

полицию – 102.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео