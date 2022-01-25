Во Львовской области молодая пара умерла от отравления угарным газом
В Стрые 24 января 22-летняя девушка и 27-летний мужчина отравились угарным газом. Их тела нашли в квартире.
Специалисты призывают соблюдать все правила безопасности во время пользования газовыми приборами. Угарный газ не имеет запаха, так что в помещении также стоит установить специальные устройства, которые отслеживают его концентрацию в воздухе.
К теме Во Львове 5 человек отравились угарным газом: среди пострадавших – двое детей
Молодая пара отравилась угарным газом
Примерно в 19:09 поступило сообщение, что на улице Колессы в квартире на втором этаже дома №38 нашли тела двух людей. 27-летний мужчина и 22-летняя девушка, вероятно, отравились угарным газом.
В квартире были газовые плита, печка и конвектор. Специалисты отключили газоснабжение в помещение. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагического происшествия.
Как пользоваться газом в быту / инфографика ЛГС
Заметьте На Львовщине супружеская пара пенсионеров погибли в собственной квартире
Как уберечься от отравления угарным газом
Специалисты отмечают, что для того, чтобы не отравиться угарным газом следует выполнять все правила безопасности. В частности, в помещениях, где есть отопительные приборы, нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Он может поступать через окно, дверь и вентиляционный канал с хорошей тягой. Кроме этого, канал должен быть постоянно прочищенным.
В комнатах, где есть приборы с дымоотводом продуктов сгорания в дымоход (котлы, колонки и тому подобное), он также должен быть всегда чистым. Кроме этого, там ни в коем случае нельзя устанавливать электрические вентиляторы. Если не соблюсти хоть одно из этих правил, в комнате начнет образовываться угарный газ.
При любом несчастном случае, связанном с использованием газа, следует позвонить в одну из городских служб:
- скорую помощь – 103;
- пожарная – 101;
- газовую – 104;
- полицию – 102.
Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео