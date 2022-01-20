Всего с начала года во Львове зафиксировали 6 случаев отравления угарным газом. В результате пострадали 16 горожан, в том числе 4 ребенка. К сожалению, 1 человек погиб.

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Во Львове 5 человек отравились угарным газом

Приблизительно в 19:30 в квартире дома №297 на улице Городоцкой 5 человек отравились угарным газом. В частности, пострадали:

44-летняя женщина;

57-летний мужчина;

36-летняя женщина;

8-летний мальчик;

15-летний парень.

Состояние 4 пострадавших – средней степени тяжести, а подростка – тяжелое. Взрослых госпитализировали в областную клиническую больницу. В свою очередь, дети попали в городскую детскую клиническую больницу.

В квартире были газовая плита и колонка. Аварийная бригада Львовгаза временно прекратила газоснабжение в квартиру. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

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Как предотвратить отравление угарным газом

Чтобы не отравиться угарным газом, в помещениях, где есть отопительные приборы, необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Он должен поступать через окно, двери и вентиляционный канал с хорошей тягой. Кроме того, канал должен быть постоянно прочищенным.

В комнатах, где есть приборы с дымоотводом продуктов сгорания в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), он также должен быть всегда чистым. Кроме того, там ни в коем случае нельзя устанавливать электрические вентиляторы. Если хоть одно из этих правил не соблюдают, то в комнате начинает образовываться угарный газ.

Нужно помнить, что газ взрывоопасен. Наименьшее нарушение правил может привести к трагедии с человеческими жертвами – взрыву, пожару, отравлению и разрушению. При любом несчастном случае, связанном с использованием газа, следует позвонить по телефону в одну из городских служб:

скорую помощь – 103;

пожарную – 101;

газовую – 104;

полицию – 102.

Любая из этих служб сообщит всем остальным и они вместе прибудут на место происшествия.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео