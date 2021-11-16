Во Львовской области ожидают первый снег: прогноз погоды на 16 – 20 ноября

Синоптики прогнозируют во Львовской области мокрый снег. Кроме этого, в области будет достаточно зимняя погода – кое-где столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза.

Также во Львовской области ожидают дожди. Утром и днем местами область будет окутывать туман.

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Прогноз погоды на Львовщине на 16 – 20 ноября

Во вторник, 16 ноября, погоду во Львовской области будет определять антициклон над восточной Украиной. В области будет облачно с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют.

Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура днем будет составлять 4 – 6 градусов тепла.



Прогноз погоды на 16 ноября / Данные Укргидрометцентра

В среду, 17 ноября, в области также будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не ожидается.

Ветер – юго-восточный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, а днем от 6 до 8 градусов тепла.



Прогноз погоды на 17 ноября / Данные Укргидрометцентра

Заметьте Мокрый снег и мороз до -11: в Украину идет похолодание

В четверг, 18 ноября, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не будет. Днем прогнозируется небольшой дождь, в горах – с мокрым снегом.

Ветер – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем температура составит 6 – 8 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 18 ноября / Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 19 ноября, как и во все предыдущие дни, в области будет облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, местами – с мокрым снегом.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью составит 3 – 5 градусов тепла, а днем – 6 – 8 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 19 ноября / Данные Укргидрометцентра

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В субботу, 20 ноября, в области также будет облачно с прояснениями. В течение дня будет идти дождь. Местами ожидают мокрый снег.

Ветер – юго-западный со скоростью 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла, а днем от 9 до 11 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 20 ноября / Данные Укргидрометцентра