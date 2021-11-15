Ночи будут холодные – -2...-8 градусов. Жителям восточных областей стоит ждать ночью -8...-11. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Днем тоже будет холодно

Синоптик добавила, что днем тоже будет "не летний мед". Максимальная температура будет достигать только 0..+5 градусов. Чуть более теплую ситуацию прогнозируют в западных областях: ночью – около нуля, а днем – +4...+10, на Закарпатье будет +7...+11 градусов.

Осадки не за горами

По словам Диденко, сейчас антициклон удерживает сухую погоду. Поэтому 16 ноября дождей ждать не следует. Однако уже 18, 19 и 20 ноября в Украине будет неблагоприятная погода с осадками. Кроме того, предупреждают о мокром снеге и порывистом ветре. Соответственно будет прыгать атмосферное давление.

Так, в Укргидрометцентре также прогнозируют, что 19 ноября дождливо в каждом регионе. Снежок возможен на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.



Погода 19 ноября / Карта Укргидрометцентра

На выходные потеплеет

В то же время Диденко пообещала, что в ближайшие выходные, 20 – 21 ноября придет небольшое потепление.

Но это только между нами. Головы, сосуды, равновесие психологическое и физическое поберегите особенно бережно,

– отметила синоптик.

Текст поста Натальи Диденко:

В Украину заходит похолодание!

Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 2-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами до -8-11 градусов.

Да и днем будет не летний мед, максимально лишь 0+5 градусов. Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях , ночью около нуля, днем +4+10, на Закарпатье +7+11 градусов.

Антициклон пока удерживает сухую погоду – 16-го ноября осадки маловероятны.

В Киеве во вторник ожидается холодная сухая погода. Ближайшей ночью похолодает до -5 градусов, завтра днем будет не выше +2, +3 градусов.

Осадки пододвинутся к нашей территории в четверг, 18-го ноября, а в течение 19 ноября на День работников украинской гидрометслужбы, и также в течение 20-го ноября в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

Соответственно, сильно будет прыгать атмосферное давление.

Поэтому, учитывая грядущее похолодание, затем кандибоберы с атмосферным давлением, затем дождь со снегом, колючий ветер, и наконец на ближайшие выходные, 20 – 21 ноября, небольшое снова потепление (но это только между нами) – головы, сосуды, равновесие психологическое и физическое поберегите особенно бережно.