Во Львовской области полиция раскрыла жестокое убийство 53-летней женщины

Правоохранители задержали мужчину за убийство 53-летней дрогобычанки. По версии следствия, он нанес ей несколько ударов ножом, в результате чего пострадавшая умерла.

Правоохранители быстро разыскали злоумышленника. Мужчине грозит тюрьма.

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Мужчина жестоко убил знакомую

Правоохранителям 3 ноября поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Карпатской в ​​Дрогобыче нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. О произошедшем полицейским рассказал ее знакомый.

На место вызова немедленно отправились патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции. На шее 53-летней местной жительницы правоохранители увидели 2 колото-резаных раны. По предварительному заключению медиков именно они стали причиной смерти женщины.

Полицейские установили, что к убийству причастен 31-летний житель района. Он вместе с погибшей был в гостях у общего знакомого. Там между злоумышленником и женщиной возник конфликт. Именно во время ссоры он нанес оппонентке несколько ударов ножом.



Злоумышленник убил женщину во время ссоры / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи открыли уголовное производство за "преднамеренное убийство". Мужчине грозит от 7 до 15 лет в тюрьме.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пробуют установить все обстоятельства преступления.



Задержанному грозит тюрьма / Фото полиции Львовской области