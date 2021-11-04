На Львівщині поліція розкрила жорстоке вбивство 53-річної жінки

Правоохоронці затримали чоловіка за вбивство 53-річної дрогобичанки. За версією слідства, він завдав їй кількох ударів ножем, внаслідок чого постраждала померла.

Правоохоронці швидко розшукали зловмисника. Чоловікові загрожує в'язниця.

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Чоловік жорстоко вбив знайому

Правоохоронцям 3 листопада надійшло повідомлення про те, що квартирі одного з будинків на вулиці Карпатській у Дрогобичі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Про подію поліцейським розповів її знайомий.

На місце виклику негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції. На шиї 53-річної місцевої жительки правоохоронці побачили 2 колото-різані рани. За попереднім висновком медиків, саме вони стали причиною смерті жінки.

Поліцейські встановили, що до вбивства 31-річний житель району. Він разом із загиблою був у гостях у спільного знайомого. Там між зловмисником та жінкою виник конфлікт. Саме під час сварки він завдав опонентці кількох ударів ножем.

Зловмисник вбив жінку під час сварки / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Чоловіку загрожує від 7 до 15 років у в'язниці.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.



Затриманому загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини