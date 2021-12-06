Во Львовской области водитель сбил 14-летнюю девочку: пострадавшая в больнице

Недалеко от Дрогобыча 5 декабря 20-летний водитель сбил 14-летнюю девочку. Ребенок попал в больницу.

Правоохранители открыли уголовное дело. Сейчас они проводят расследование.

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Девочка попала в больницу

Авария случилась 5 декабря в 00:30 в селе Летня Дрогобычского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Renault Duster, 20-летний житель одного из поселков района, сбил 14-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП девочка получила травмы. Медики госпитализировали пострадавшую. Сейчас она находится в больнице.



Водитель сбил 14-летнюю девочку / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.



Девочка находится в больнице / Фото полиции Львовской области

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