Во Львовской области зафиксировали самый сухой октябрь за последние 20 лет

Осень во Львове меняется все больше – дождливые дни уменьшаются с каждым годом. Нынешний октябрь стал самым сухим за последнее 20-летие.

По словам синоптика Львовского регионального гидрометцентра Елены Смалюх, уменьшение количества дождливых дней может оказать негативное влияние на окружающую среду. В частности, на реки и земли.

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Осень во Львове меняется

Смалюх рассказала, что самый холодный сентябрь за последние 10 лет был в 2013 году. Тогда среднемесячная температура составляла всего 11,6 градуса тепла. В свою очередь, самый теплый сентябрь был в 2015 году – среднемесячная температура составляла 15,6 градуса выше нуля.

Самый холодный октябрь был в 2016 году. Среднемесячный показатель температуры составил 6,6 градуса тепла. Самая высокая температура в этом месяце была в 2020 году – 10,8 градуса выше нуля. В 2016 году львовяне также пережили самый холодный ноябрь. А самым теплым он был 2 года назад – в 2019 году.

По словам Смалюх, в 2011 году сентябрь был очень сухим – всего 29% влажности от нормы. В 2017 году этот месяц был самым влажным – 292% от нормы.

Самый сухой октябрь во Львовской области синоптики наблюдали в 2013 году. Тогда влажность воздуха составила 29%. Самым влажным за последние 10 лет этот месяц был в 2016 – 316% от нормы. По словам синоптика тогда было стихийное явление, так как выпало 56,1 миллиметра осадков.

Самый сухой ноябрь был в 2011 году – выпал всего 1 миллиметр осадков, а влажность воздуха составила 2% от нормы. Этот месяц был самым влажным в 2016 году – 292% от нормы. Кроме того, в том же году 13 ноября выпало 29,5 миллиметра снега.

В этом году был самый сухой октябрь

За весь период наблюдений на Львовщине, с 1946 года и до сих пор, наибольшее количество осадков в осенний период выпала 6 сентября 1996 года – 64,7 миллиметра.

Смалюх отметила, что октябрь 2021 года был очень сухим и прохладным. Подобного синоптика не наблюдали за последние 20 лет. Из-за сухости нынешних октября и ноября озимые зерновые культуры сеяли практически в сухую землю.

Синоптик отметила, что увеличение температуры воздуха и продолжительности теплого периода происходит из-за изменения в циркуляции атмосферных масс, формирующих климат Львовщины. Осень начинается в сентябре и обычно длится 90 дней или до середины декабря.

Одним из основных проявлений изменений климата в области является то, что дождливых дней становится все меньше, а эффективность осадков в отдельные дни растет. Из-за таких сухих периодов реки становятся маловодными, а иногда даже пересыхают.