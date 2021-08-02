По Львовщине снова пронесется ураган: объявили штормовое предупреждение

На Львовщине вечером 1 августа началась сильная гроза. Однако непогода пока не покинет область – синоптики прогнозируют ураган и 2 августа.

Ливень, вероятно, начнется во второй половине дня. Его будет сопровождать штормовой ветер.

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На Львовщине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков Львовского гидрометцентра, 2 августа в области будет облачно с прояснениями. В течение дня ожидают кратковременные грозовые дожди, а иногда и значительные. Кроме этого, местами будет падать град. Вероятно ухудшение видимости во время осадков.

Ветер – западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако дожди будут сопровождать порывы штормового ветра скоростью 17 – 22 метра в секунду. Уровень опасности – "оранжевый".

В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха уменьшится. Днем температура составит 23-25 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 2 августа / данные Укргидрометцентра